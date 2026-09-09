حكمت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نجامينا، اليوم الأربعاء، على عبد الله مسكين، قائد الحرس الرئاسي السابق في أفريقيا الوسطى، بالسجن 15 عاماً، مع إلزامه بدفع 30 مليون فرنك أفريقي لكل أسرة من أسر الضحايا.

كما حكمت المحكمة على ثلاثة من المتهمين معه بالسجن 10 سنوات لكل منهم، مع الأخذ بالظروف المخففة.

ويُلاحق الجنرال كومتمادجي مارتن، المعروف باسم عبد الله مسكين، بتهم تشمل القتل والتعذيب والاحتجاز والاختطاف والاغتصاب، وهو محتجز منذ عام 2019 في سجن كليسيوم.

ويُعتقد أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين حدثت بين عامي 2002 و2003 في مناطق حدودية بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما حول تيسي وباتانغافو وكابو.

وكان الادعاء العام قد طلب، خلال جلسة الجمعة الماضي، الحكم بالسجن 30 عاماً على مسكين و10 سنوات على المتهمين الثلاثة، فيما طعن الدفاع في اختصاص القضاء التشادي وتمسك بتقادم الوقائع، مطالباً بتبرئة المتهمين.

وأعلنت هيئة الدفاع بعد صدور الحكم، عزمها الطعن فيه أمام محكمة النقض.