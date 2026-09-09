أكدت موريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، تطلعهما إلى توسيع آفاق التعاون وتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر الوزارة.

وبحث الجانبان علاقات التعاون بين موريتانيا والمنظمة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أولويات العمل الإسلامي المشترك والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن الأمين العام للمنظمة جهود وزارة الشؤون الخارجية والمنظومة الدبلوماسية الموريتانية في حشد التأييد لترشيحه، وتتويج ذلك بإجماع الدول الأعضاء.