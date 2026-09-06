أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي، السبت، وصول أعمال الحفر في أول نقطة تجريبية بمدينة الطينطان إلى عمق 518 مترا، متجاوزة العمق المستهدف المحدد بـ500 متر، ضمن البرنامج التجريبي للحفر العميق.

وقالت الوزارة إن بلوغ هذا العمق يمثل إنجازا غير مسبوق في مجال استكشاف المياه الجوفية العميقة في البلاد، وخطوة مهمة نحو التعرف على إمكانات مصادر المياه في الأعماق واستكشاف موارد مائية جديدة يمكن أن تسهم في تعزيز الموارد المائية.

وأضافت أن أعمال الحفر أظهرت حتى الآن مؤشرات أولية مشجعة، مشيرة إلى أن البرنامج سيتواصل ليشمل باقي النقاط المحددة ضمن البرنامج التجريبي.