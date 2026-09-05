أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم السبت، حصيلة التكفل الصحي بالمرضى المعوزين على مستوى المستشفيات الوطنية والجهوية، خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة، في معطيات نشرتها، أن الحصيلة بلغت 4924 تكفلاً صحياً، من بينها 4795 تكفلاً بمرضى الفشل الكلوي، توزعت بين 2155 حصة تصفية، و2346 إجراءً طبياً، و294 وصفة طبية.

وشملت الحصيلة مركز الاستطباب الوطني بـ26 تكفلاً، منها 8 عمليات جراحية، و16 فحصاً طبياً، واستشارتان طبيتان، فيما سجل المستشفى الجهوي بنعمة 53 تكفلاً، منها 7 عمليات جراحية، و41 فحصاً طبياً، و5 استشارات طبية، بينما سجل مستشفى الصداقة 29 تكفلاً، منها 13 عملية جراحية، و13 فحصاً طبياً، و3 استشارات طبية.

وبلغ عدد التكفلات في المستشفى الجهوي بأطار 9، منها 8 فحوص طبية وعملية جراحية واحدة، فيما سجل مركز استطباب الشيخ زايد 9 تكفلات، منها 5 عمليات جراحية، و3 فحوص طبية، واستشارة طبية واحدة.

كما شملت الحصيلة تكفلاً واحداً بعملية قلب مفتوح في المركز الوطني لأمراض القلب، وتكفلين بفحوص طبية في المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.