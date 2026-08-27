قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين محمد، إن حزبه سيجمّد مشاركته في جميع الأنشطة الممهدة للحوار الوطني، ما دامت قيادته في السجن، ما لم تثبت قرائن ارتكاب جرم بحقها، مضيفاً أن الحزب لا يمكنه الحوار مع السلطات في هذه الظروف.

وأضاف نور الدين، في مداخلة له اليوم الخميس عبر «صحراء 24»، أن القيادي لبات ولد المعيوف اقتيد من منزله أمس، يوم عيد المولد النبوي، وأنه يوجد حالياً في مكتب السيبرانية التابع لقيادة الدرك الوطني.

وأشار نور الدين إلى أن الحزب، حتى الآن – لا يعلم طبيعة التوقيف – ولم يحصل على أي معلومات تبرره، كما أن السلطات لم توضح للحزب أسبابه.

وطالب رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإفراج الفوري عن القيادي لبات ولد المعيوف، مشدداً على أنه لم يرتكب أي جرم، وأنه كان يمارس حقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه، على حد قوله.

وفي سياق حديثه عن تداول صوتية عبر وسائط التواصل الاجتماعي تُنسب إلى القيادي، أكد نور الدين أنها «كاذبة وملفقة وليست صوتية لبات ولد المعيوف»، مشيراً إلى أنها مفبركة، وتم فيها إلحاق صوت مسجل بصورة القيادي.

وكانت السلطات الموريتانية قد استدعت عضو المكتب التنفيذي لحزب موريتانيا إلى الأمام، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، وطلبت منه المثول أمام وكيل الجمهورية.