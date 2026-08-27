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الرئيس الموريتاني يشكر أعضاء التعاون الإسلامي على دعم انتخاب ولد الشيخ أحمد

صحراء ميديا

رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بانتخاب مرشح بلاده إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، معربا عن شكره لقادة الدول الأعضاء على دعمهم ومساندتهم التي أسهمت في تحقيق هذا «النجاح الدبلوماسي المهم».

وانتخب وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة ولد الشيخ أحمد بالإجماع يوم الخميس خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في مدينة جدة السعودية.

وقال الغزواني، في بيان صادر عن الرئاسة، إنه يتطلع إلى أن تسهم ولاية ولد الشيخ أحمد في تعزيز وحدة منظمة التعاون الإسلامي وفاعليتها، وخدمة قضايا الدول الإسلامية ومصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها.

ويخلف ولد الشيخ أحمد في المنصب التشادي حسين إبراهيم طه، الذي تولى الأمانة العامة في نوفمبر 2021 وتنتهي ولايته في نوفمبر 2026.

ويأتي انتخاب الدبلوماسي الموريتاني لقيادة المنظمة التي تضم 57 دولة بعد مسيرة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في العمل الدبلوماسي والأممي، شغل خلالها مناصب مرتبطة بملفات الأزمات والنزاعات.

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