أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا نتائج توجيه الناجحين في الدورة الأولى من الباكالوريا الوطنية 2026 إلى مؤسسات وتخصصات التعليم العالي، بإجمالي 160 خيارا، منها 131 تكوينا داخل البلاد و29 تكوينا خارجها.

وقالت الوزارة إن عملية التوجيه تمت وفق نظام «جدارة» الذي وصفته بالعادل والشفاف، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية المخصصة للعملية تتيح للطلاب الاطلاع على عدد الموجهين إلى كل تكوين، إضافة إلى ترتيب أول وآخر طالب تم قبوله فيه.

وأضافت أن ترتيب آخر طالب تم توجيهه إلى التكوينات التي استوفت طاقتها الاستيعابية يحدد عتبة الولوج إليها.

كما شمل التوجيه الحاصلين على شهادات الباكالوريا الأجنبية، حيث جرى توزيعهم على تخصصات تتناسب مع مساراتهم الدراسية، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة إنها ستفتح المنصة الرقمية يوم الأحد 23 أغسطس أمام الناجحين في الدورة الثانية من الباكالوريا، إضافة إلى الناجحين في دورة العام الماضي الراغبين في إعادة التوجيه.

وأضافت أن الفترة نفسها ستتضمن فرصة ثانية للناجحين في الدورة الأولى الذين لم يشاركوا في عملية التوجيه الأولى، بهدف تدارك عدم مشاركتهم.