موريتانيا واليابان توقعان اتفاقيتي تمويل لدعم الزراعة والأمن الغذائي

وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الجمعة، مع السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا هيرويوكي أوتشيدا، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو 203 ملايين أوقية جديدة (2.03 مليار أوقية قديمة)، لدعم التكوين والإرشاد الزراعي والعون الغذائي.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية إن المنحة الأولى البالغة 400 مليون ين، تخصص للمساهمة في تنفيذ برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير معدات وآليات زراعية حديثة ولوازم بيداغوجية لصالح مؤسسات التكوين والإرشاد الزراعي والمهني في ضفة نهر السنغال.

وأضافت الوزارة أن المنحة الثانية البالغة 400 مليون ين، مقدمة في إطار برنامج العون الغذائي، وستوجه لدعم المشاريع المدرة للدخل، وتعمير المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب، وتعزيز قدرة السوق على التموين المنتظم وتثبيت أسعار المواد الأساسية.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيتين تجسدان عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون بين موريتانيا واليابان، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وشمل مجالات الصيد والصحة والتعليم والتكوين المهني والبيئة.