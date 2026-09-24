بحث الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس في نيويورك، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العلاقات الثنائية وقضايا السلام والأمن، إلى جانب مسار انتخاب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بحضور الرئيس السنغالي السابق ماكي صال، المرشح الذي تدعمه داكار للمنصب.

وقالت الرئاسة السنغالية إن اللقاء عقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناول سبل تعزيز التعاون بين السنغال وروسيا.

كما ناقش فاي ولافروف التطورات الدولية وقضايا السلام والأمن، حيث أكد الرئيس السنغالي تمسك بلاده بالحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى انتخاب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، فيما شارك ماكي صال، الذي تدعم داكار ترشحه للمنصب، في الاجتماع.

وكانت السنغال قد أعلنت في يوليو 2026 دعمها رسميا لترشح صال، وتعهدت بتعبئة الحكومة وشبكتها الدبلوماسية لصالح حملته.

ويجري مجلس الأمن مشاوراته بشأن خلافة الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، على أن يتولى خلفه المنصب في الأول من يناير 2027.

وأجرى المجلس ثلاث جولات من المشاورات الاستطلاعية في يوليو وأغسطس وسبتمبر، آخرها في 18 سبتمبر، من دون التوصل حتى الآن إلى توافق على مرشح.

ويأتي لقاء فاي ولافروف في سياق اتصالات متواصلة بين داكار وموسكو، إذ بحث فاي في نوفمبر 2024 هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات بين البلدين، ووجه بوتين حينها دعوة إلى نظيره السنغالي لزيارة روسيا.