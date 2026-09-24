قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه”بفضل جهود الحكومة وتعاون قطاعنا الخاص الوطني، حققنا نتائج مهمة على طريق السيادة الغذائية.

جاء ذلك خلال لقائه بسكان مدينة أوجفت ضمن جولته في ولاية آدرار شمالي موريتانيا.

وأوضح أن ذلك جاء من “خلال تطوير البنية التحتية الزراعية ودعم الإنتاج، حتى اقتربنا من الاكتفاء الذاتي في الأرز، وبلغنا 50% من احتياجاتنا من الخضروات الأكثر استهلاكًا.”

وقال إن بلدا “لا ينتج غذاءه على أرضه، هو في خطر، وهو بلد منقوص السيادة.” وأكد أن “البلد الذي لا يستغل مقدراته لإنتاج غذائه على أرضه، يظل معرضًا للخطر ومنقوص السيادة.”