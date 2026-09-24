سيدي محمد شماد – الرباط – صحراء ميديا

أظهرت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية المغربية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، وفق النتائج التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فجر اليوم الخميس.

وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً، متقدماً بشكل واضح مقارنة بنتيجته في انتخابات 2021، حين حصل على 13 مقعداً. وجاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، تليها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26، ثم التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.

نتائج مؤقتة

وأعلنت وزارة الداخلية هذه النتائج بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات على مستوى الدوائر المحلية والجهوية، فيما تبقى النتائج المعلنة مؤقتة إلى حين استكمال المساطر الانتخابية والمراحل القانونية اللاحقة. وتحدد البوابة الرسمية للانتخابات يوم 24 سبتمبر موعداً لبدء إعلان النتائج المؤقتة.

وشملت النتائج المعلنة كذلك حزب الاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، والحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار بـ8 مقاعد لكل منهما، فيما حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.

وبلغت نسبة المشاركة النهائية، وفق وزارة الداخلية، 38.08 في المائة عند إغلاق مكاتب التصويت، بعدما أعلنت الوزارة خلال يوم الاقتراع نسباً مرحلية بلغت 4.23 في المائة عند العاشرة صباحاً، و11.34 في المائة عند منتصف النهار، و21 في المائة عند الثالثة زوالاً، ثم 28.05 في المائة عند الخامسة مساءً.

ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً وناخبة، فيما تنافست 28 تشكيلة سياسية، بينها تحالف سياسي ولائحتان لمرشحين مستقلين، على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعداً.

وتحمل النتائج المؤقتة تغيراً في ترتيب القوى السياسية مقارنة بانتخابات 2021. ففي تلك الانتخابات، تصدر التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعد، متبوعاً بالأصالة والمعاصرة بـ87 والاستقلال بـ81، بينما حصل العدالة والتنمية على 13 مقعداً.

أما في النتائج المؤقتة الحالية، فقد انتقل الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى بـ97 مقعداً، وجاء الأحرار ثانياً بـ66، والاستقلال ثالثاً بـ65، بينما ارتفع رصيد العدالة والتنمية إلى 54 مقعداً.

وتجمع الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية الحالية، وهي الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال، 228 مقعداً وفق النتائج المؤقتة المعلنة حتى الآن.

الأحزاب تتابع النتائج

وعقب إغلاق مكاتب التصويت، انتقلت الأحزاب إلى متابعة النتائج وتجميع المعطيات الواردة من الدوائر الانتخابية. وشهدت مقرات عدد من الأحزاب في الرباط تجمعات لقياداتها وأنصارها لمتابعة إعلان النتائج.

وكان رئيس التجمع الوطني للأحرار محمد شوقي قد تحدث مساء الأربعاء عن المعطيات التي توصل بها الحزب خلال عمليات الفرز، فيما تابع حزب الأصالة والمعاصرة إعلان النتائج من مقره المركزي بالرباط، حيث احتفل أنصاره بتصدر النتائج المؤقتة.

وفي المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في تصريحات عقب الاقتراع، أن الحزب خاض الحملة الانتخابية بقوة، وتحدث عن نتائج اعتبرها عودة للحزب إلى المشهد السياسي بعد تراجعه الكبير في انتخابات 2021. وتبقى هذه التصريحات موقفاً سياسياً للحزب، بينما الأرقام المعتمدة في هذا الخبر هي النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وتتواصل الإجراءات المرتبطة بإعلان النتائج والمصادقة عليها وفق المساطر القانونية، قبل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة. وتوضح البوابة الرسمية للانتخابات أن تشكيل الحكومة يأتي بعد المصادقة على النتائج وتعيين رئيس الحكومة.