قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن العمل جارٍ على إنشاء مؤسسات للتعليم العالي في عدد من المدن الداخلية، في إطار تعزيز التكوين المتخصص خارج العاصمة.

وأوضح ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع مع أطر ووجهاء مقاطعة شنقيط الثلاثاء، أن المؤسسات تشمل المدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، والمدرسة العليا للبيطرة في النعمة، والمعهد العالي للتربية في تجكجة، والمعهد العالي لإدارة المؤسسات في كيفه.

وأضاف أن هذه المنشآت تهدف إلى تعزيز فرص التكوين المتخصص في مختلف مناطق البلاد، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن توسيع مؤسسات التعليم العالي يأتي ضمن مسار تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وربط التكوين الجامعي باحتياجات التنمية وسوق العمل.