قال سفير الجمهورية التركية المعتمد لدى موريتانيا، برهان كوروغلو، إن عددا من رجال الأعمال الأتراك مهتمون ” بالاستثمار في موريتانيا.”

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين الشيخ أحمد، مساء أمس الأربعاء بنواكشوط.

وأكد الدبلوماسي التركي، رغبة رجال أعمال بلاده، “في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق الموريتانية في عدد من المجالات.”

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الزيارات وتنظيم المنتديات واللقاءات الاقتصادية المشتركة، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين في البلدين التعرف على فرص الاستثمار والتعاون المتاحة.