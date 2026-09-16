قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، اليوم الأربعاء، إن هناك مشاريع مبرمجة في عدد من المجالات، من شأنها الإسهام في رفع مستوى الإنتاج ومعالجة النقص المسجل، ضمن خطة لتعزيز البنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه ورفع القدرة الإنتاجية.

وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بعض هذه المشاريع سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، فيما يُتوقع اكتمال مشاريع أخرى خلال نحو سنة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تمويل مشاريع جديدة لتحسين ظروف المواطنين ومعالجة الاختلالات القائمة، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتسريعًا لإنجاز المشاريع ذات الأولوية.