وجه الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الأربعاء، باستكمال التحضيرات لافتتاح السنة الدراسية 2026–2027 ومعالجة النواقص المسجلة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التحضير للسنة الدراسية الجديدة.

وقالت الوزارة الأولى إن الاجتماع خصص لتقييم مستوى تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة خلال الاجتماع السابق، والوقوف على مدى تقدم التحضيرات في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات وتوفير الكادر التربوي.

وأضافت أن العروض المقدمة أظهرت مستوى متقدمًا من جاهزية البنية التحتية التعليمية، بما في ذلك القاعات والطاولات والتجهيزات وتوفير الموارد البشرية، مع تسجيل نواقص محدودة في بعض التخصصات، يجري العمل على استكمالها.

كما استعرضت اللجنة مستوى توفير الزي المدرسي بصفة عامة، ولصالح أبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي بصفة خاصة، وناقشت تجربة السكن الداخلي في عدد من المناطق، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه البنى مشيدة وفق معايير جيدة وملائمة للسكن والتدريس.

وشدد ولد أجاي على أهمية المحافظة على نظافة المدارس والحرص على مظهرها العام وشكلها اللائق، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، ومواصلة المتابعة الميدانية بما يضمن استكمال جاهزية المؤسسات التعليمية.