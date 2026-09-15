أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية أن القوات المسلحة، بدعم من شركائها، نفذت عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة في منطقتي ديورا وتيساليت، ضمن عملية «دوغوكولوكو».

وقالت الهيئة، في بيان صادر الاثنين، إن القوات استهدفت مجموعة مسلحة على بُعد 54 كيلومتراً غرب مدينة ديورا، وتمكنت من تحييد عدد من عناصرها بعد ملاحقة من حاولوا الفرار.

وأضافت أن معلومات استخباراتية مكّنت من تحديد موقع في ضواحي تيساليت، يحتوي على معدات لوجستية وعسكرية وذخائر، مشيرة إلى أن الموقع تعرض لقصف دقيق بعد التأكد من المعلومات وتقييم الوضع.

وأكدت هيئة الأركان استمرار عمليات المراقبة والاستطلاع في المناطق المعنية لتقييم آثار الضربات وإعداد حصيلة شاملة، والبحث عن أي تهديدات متبقية وتحييدها.