قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا متمسكة ” بأهمية التثقيف والتكوين في مجال حقوق الإنسان باعتبارهما ركيزة أساسية لترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتسامح وعدم التمييز والاحترام المتبادل.”

جاء ذلك الثلاثاء، بجنيف، خلال مشاركته ، في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنظم بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان.

وأبرز “المكانة التي يحتلها التثقيف والتكوين والتحسيس ضمن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028.”

وأشار إلى ما تقوم به موريتانيا “لتعزيز إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة التربوية خاصة في إطار تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية وبناء قدرات الفاعلين العموميين والمجتمع المدني.”

وجدد ” التزام موريتانيا بمواصلة جهودها لجعل التثقيف في مجال حقوق الإنسان رافعة لترسيخ دولة القانون وتعزيز المواطنة وصون الكرامة الإنسانية.”