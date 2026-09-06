اعتبرت ثماني بلدان عربية وإسلامية أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من غزة، تشكل “تحديا مباشرا” لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، محذرة من تحو لها الى “سياسة معلنة” للدولة العبرية.

وكان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير طرح الخميس خطة لإفراغ القطاع المحاصر والمدمر، من سكانه، غداة قول وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن لدى الدولة العبرية خططا جاهزة لإخراجهم من غزة، لكنها تنتظر أن تحدد حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، المكان الذي يمكن نقله إليهم.

ودانت الدول الثماني “بأشد العبارات” هذه المواقف، معتبرة أن “التصريحات والمقترحات التحريضية (تمثل) انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

وشدد وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان وقطر وأندونيسيا والأردن والإمارات، على ” رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني… وتحت أي مسمى أو ذريعة”.

ورأوا فيها “تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة”.

كما حذروا من “العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري، إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم”.