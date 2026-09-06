طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» بتفعيل الرقابة الفنية والإدارية على مشاريع البناء والمنشآت قيد الإنشاء، وذلك عقب انهيار مبنى لمحطة وقود قيد الإنشاء في مقاطعة مال، وما خلفه من وفيات وإصابات.

وطالب الحزب، في بيان الأحد، بالتقيد الصارم بالمواصفات والمعايير الفنية والعمرانية في جميع مراحل البناء والتشييد، والتحقق من جودة مواد البناء ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، ورفض أي تساهل من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.

وأكد «تواصل» ضرورة إلزام الجهات المشرفة وأصحاب المشاريع بتوفير شروط الوقاية والسلامة الكفيلة بحماية العمال والمواطنين، خاصة في المنشآت ذات الطبيعة الخطرة، إلى جانب تفعيل الرقابة الفنية والإدارية بصورة جادة ومستدامة.

وطالب الحزب بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية وآليات الرقابة والمساءلة في مجال البناء والمنشآت العمومية والخاصة، والوقوف على أسباب تكرار مثل هذه الحوادث، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرارها.

وعبّر الحزب عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم ولسكان مقاطعة مال.