أعلن الجيش المالي السبت، تنفيذ ضربات جوية ضد مجموعات مسلحة في منطقتي دوينتزا وباندياغارا بوسط البلاد.

وبحسب بيان رسمي للجيش، مكّن استغلال معلومات استخباراتية من رصد “عشرات من مستقلي الدراجات النارية التابعين لمجموعات مسلحة إرهابية” في غابة بالقرب من كيرنيا في منطقة دوينتزا.

وأضاف البيان، أنه بعد التأكد من المعلومات التي جمعها، تم “استهداف التجمع وضربه”، وأشار إلى أنه رصد أيضا مجموعة ثانية مختبئة تحت غطاء نباتي في المنطقة نفسها، ثم استهدافها بضربة أخرى.

وذكر أنه بالموازاة مع ذلك، مكنت عملية استطلاع هجومي في مركز ديالو ومحيطه بمنطقة باندياغارا من رصد سيارة رباعية الدفع يعتقد أنها تابعة لمجموعة مسلحة، إلى جانب ركابها الذين كانوا يختبئون تحت إحدى الأشجار، قبل أن يتم استهداف الموقع.