نفت وزارة التجارة والسياحة، اليوم السبت، مسؤوليتها عن رحلات أو أنشطة أو محتويات إعلامية جرى تداولها وربطها ببرنامجها الوطني لترقية السياحة الداخلية «وطني.. وجهتي».

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إنها تنفذ برنامجا وطنيا لترقية السياحة الداخلية، يهدف إلى التعريف بالمقدرات السياحية والثقافية للبلاد وتشجيع المواطنين على قضاء عطلهم داخل الوطن.

وأوضحت أن المواسم السياحية التي أطلقتها، ومنها «الكيطنة» بولاية تكانت، و«ثقافة الضفة» بولاية كيدي ماغه، و«الخريف» بولاية لعصابة، تنظم بالتنسيق وتحت إشراف السلطات الإدارية المختصة، ووفق الضوابط القانونية والمؤسسية المعمول بها، مع احترام الثوابت الدينية والقيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع الموريتاني.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يولي أهمية لتثمين التراث الوطني، ولا سيما المحاظر والموروث الثقافي والديني، وأن المحتويات الإعلامية الرسمية التي تنتجها تُنشر عبر منصاتها الرقمية المعتمدة أو من خلال وسائل الإعلام العمومية والخصوصية.

وشددت على أنها لم ترعَ أو تدعم أو توجه أو ترخص أي رحلات أو أنشطة أو تظاهرات أو محتويات إعلامية تنظم أو تنتج خارج الإطار الرسمي للبرنامج، أو تتضمن ممارسات أو مضامين تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية والثقافية للمجتمع الموريتاني.

ودعت الوزارة رواد شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة إلى تحري الدقة والتثبت من المصادر قبل تداول أي منشورات تربط الوزارة أو برنامج «وطني.. وجهتي» بأنشطة أو محتويات لا علاقة لها بها.