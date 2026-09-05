استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، بضواحي مدينة كيفه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت رئاسة الجمهورية إن الأمين العام عبّر عن تقديره للرئيس الغزواني لترشيحه لهذا المنصب، وللجهود التي بذلها وأسهمت في انتخابه بالإجماع.

وأضافت أن ولد الشيخ أحمد قدّم للرئيس الغزواني درعين، الأول باسم السيرة النبوية، والثاني باسم منظمة التعاون الإسلامي، فيما هنّأ الرئيس الغزواني الأمين العام للمنظمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه.

وانتخب الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينًا عامًا جديدًا لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفًا للتشادي حسين إبراهيم طه، بعد مسيرة دبلوماسية وأممية شغل خلالها مناصب عدة، بينها وزير الخارجية ومدير ديوان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويقضي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حاليًا عطلته السنوية داخل البلاد، التي بدأها في 28 أغسطس الماضي.