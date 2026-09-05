عبّر منتخبو وأطر ومسؤولو وفاعلو القوى السياسية والاجتماعية الحية في ولاية الترارزة الموريتانية، عن دعمهم “الكامل والصريح لفتح نقاش وطني حول السبل الدستورية والقانونية التي من شأنها أن تتيح” للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ” الترشح لمأمورية ثالثة.”

جاء ذلك في بيان “الترارزة” الذي نشر اليوم السبت، في ختام جولة منسق العمل الحزبي لحزب الإنصاف (الخاكم)، في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا.

ويرى البيان، “أن استمرارية القيادة الرئاسية، في الظروف الراهنة، تمثل ضرورة تفرضها اعتبارات الانسجام والاستقرار والفعالية، بما يتيح مواصلة تنفيذ ورشاتنا الوطنية الكبرى وتعزيز النتائج والمكتسبات التي تحققت.”

ودعا “جميع القوى الوطنية المتمسكة بالاستقرار والتنمية وترسيخ دعائم الدولة إلى التعبئة حول هذه الرؤية، والمساهمة الفاعلة في بلورة الإطار الوطني المناسب بما يسمح لموريتانيا بمواصلة خيارها هو الاستمرارية، وقناعتنا هي ترسيخ المكتسبات وتعزيزها – وطموحنا هو موريتانيا مستقرة، قوية، وماضية على طريق التنمية.”

وقال إن “ولاية الترارزة، الوفية لتاريخها السياسي والمتشبثة بالمصالح العليا للأمة، تعتزم الاضطلاع بدورها كاملا في هذا النقاش.”