أطلقت وزارتا التجارة والسياحة والتنمية الحيوانية، اليوم الخميس في نواكشوط، حملة للرقابة على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق ونقاط البيع بولايات نواكشوط.

وتهدف الحملة إلى ضمان الالتزام بالأسعار المحددة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بعد يوم واحد من قرار حكومي بتسقسف أسعار اللحوم في العاصمة.

وقال الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحيى بوب الطالب،إن الأسعار المعتمدة جاءت ثمرة تشاور واسع بين وزارة التنمية الحيوانية ومختلف الفاعلين في قطاع اللحوم.

وأشار إلى أن فرقا مشتركة من قطاعي التجارة والسياحة والتنمية الحيوانية ستباشر جولات ميدانية في الأسواق ونقاط بيع اللحوم، للتحقق من مدى احترام الأسعار المحددة، ورصد أي تجاوزات أو مضاربات من شأنها الإخلال بتنظيم السوق.

وشدد على أن الهدف من الحملة لا يتمثل في التضييق على الباعة والتجار، وإنما في تنظيم السوق وتحقيق توازن يراعي مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتها المستهلك، مؤكدا أن القطاع لن يتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن المخالفين سيخضعون للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.

وأضاف أن هذه الحملة لا تمثل إجراء ظرفيا أو عابرا، بل تندرج ضمن منظومة الرقابة المستمرة التي ينفذها القطاع، وستتواصل بشكل منتظم وفعال لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.