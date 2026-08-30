بث التلفزيون الوطني في النيجر، السبت، مقاطع مصورة قال إنها توثق سيطرة الحرس الرئاسي على التمرد الذي اندلع في العاصمة نيامي، وتظهر جنودا يستسلمون وآخرين بين قتيل وجريح، فيما أعلن أن الوضع بات تحت السيطرة.

وأظهرت المشاهد التي بثها التلفزيون جنودا قال إنهم من المشاركين في التمرد وهم يسلمون أنفسهم، إلى جانب أشخاص قال إنهم قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات.

وقال التلفزيون إن قوات الحرس الرئاسي تمكنت من إخماد التمرد واستعادة السيطرة على المواقع التي شهدت المواجهات، دون تقديم حصيلة رسمية للقتلى والجرحى أو تفاصيل عن هوية جميع الأشخاص الذين ظهرت جثامينهم أو إصاباتهم في المقاطع.

ويأتي بث هذه المشاهد بعد ساعات من إطلاق نار وانفجارات هزت أجزاء من نيامي، وتركزت خصوصا في محيط القاعدة الجوية 101 ومطار ديوري حماني الدولي، قبل أن تعلن وزارة الدفاع النيجرية احتواء ما وصفته بـ”تحرك” لمجموعة من الجنود.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية إن الحياة عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير في العاصمة، مع استئناف حركة المرور والأنشطة التجارية، بينما بقيت قوات الدفاع والأمن منتشرة في محيط المطار والقصر الرئاسي ومواقع استراتيجية أخرى.