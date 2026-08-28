أعلنت مجموعة صوملك أن التيار الكهربائي سيقطغ غدا السبت، من السابعة صباحاً حتى العاشرة، عن خط الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت الرابط بين مدينتي ألاك وبوتلميت، بسبب أعمال صيانة دورية في محطة ألاك الفرعية للجهد العالي.

وقالت الشركة في تعميم، إن العملية تتضمن عزل المحول رقم 2 في المحطة، بجهد 90/33 كيلوفولت وقدرة 5 ميغافولت أمبير، لإجراء أعمال الصيانة وفق متطلبات السلامة.

وأضافت أن قطع التيار سيشمل التجمعات والحواضر الواقعة على طول الخط، إضافة إلى مدينة بوتلميت، التي تتغذى بالكهرباء عبر الخط المذكور.

وقدمت صوملك اعتذارها مسبقا للزبائن في المناطق المعنية عن الانقطاع المؤقت، موضحة أن الإجراء يأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية ومتطلبات سلامة تشغيل المنشآت الكهربائية.