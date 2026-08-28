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الحكومة تبحث مع عمد نواكشوط توحيد الجهود لتحسين النظافة

صحراء ميديا

ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، اجتماعا مع رابطة عمد نواكشوط لبحث آليات تعزيز نظافة العاصمة وتحسين تنظيمها الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المرتبطة بالنظافة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة، واقع النظافة في مختلف مقاطعات نواكشوط والتحديات المطروحة، إلى جانب سبل توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين البلديات بما يرفع نجاعة معالجة المشكلات المرتبطة بالنظافة والمشهد الحضري.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود تحسين المشهد الحضري للعاصمة وتعزيز مستوى الخدمات البلدية بما يستجيب لاحتياجات السكان.

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