بدأت موريتانيا التحضير لإعادة بناء محطتي تحويل الكهرباء اللتين تعرضتا للحريق في نواكشوط، بعد إعلان الحكومة تجاوز مرحلة استعادة التيار وعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، في أحدث تطور لأزمة تسببت في انقطاعات واسعة بالعاصمة خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن الفرق الفنية ركزت خلال اليومين الماضيين على إعادة الكهرباء، وإن هذه المرحلة تم تجاوزها بعد عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف أن توجيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التالي للحكومة يتمثل في إعادة بناء المحطتين، مشيراً إلى أن العملية ستستغرق بعض الوقت.

وقال ولد مدو إن الموارد المالية اللازمة لإعادة البناء «تم رصدها وتعبئتها»، وإن العملية ستنفذ وفق النظم والإجراءات المعمول بها.

وكان الحريقان، اللذان اندلعا في محطتي تحويل الكهرباء الشرقية والشمالية في نواكشوط يومي الجمعة والسبت، قد تسببا في انقطاعات واسعة للتيار عن أحياء ومناطق عدة في العاصمة.

وخلال الأيام التالية، أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) إعادة الخدمة تدريجياً إلى المناطق المتضررة، بعد تشغيل محطات وحلول فنية بديلة. كما أعلنت تشغيل محطة التحويل الغربية بكامل طاقتها، واستعادة نحو 50 بالمئة من طاقة المحطة الشرقية، قبل أن تؤكد الحكومة لاحقاً عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وبالتوازي مع جهود إعادة الكهرباء، أمر الرئيس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الحريقين وتحديد أسبابهما والمسؤوليات المرتبطة بهما، برئاسة الوزير السابق كان عثمان، على أن تبحث أيضاً مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حوادث مماثلة وفعالية إجراءات الإطفاء وإعادة الخدمة.