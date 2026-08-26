أعلن الجيش المالي، اليوم الأربعاء، أن قواته نفذت ضربات ضد تجمعات لجماعات مسلحة وصفها بالإرهابية في منطقتي أبيبارا بإقليم كيدال وسيفاري، بعد رصدها بواسطة معلومات استخباراتية، وذلك في إطار عملية «دوغوكولوكو».

وقال الجيش في بيان إن قواته رصدت يوم الاثنين عدة نقاط لتجمع مسلحين في أبيبارا، تضم معدات عسكرية بينها مركبات مسلحة، قبل استهدافها، مضيفا أن ضربة أخرى نفذت يوم الثلاثاء ضد تجمع مسلح على بعد نحو 34 كيلومترا شمال شرق سيفاري.

وأضاف أن الضربات جاءت بعد تحليل وتقييم للمعلومات التي جرى جمعها، وأن عمليات المراقبة والاستطلاع مستمرة في المنطقة لتقييم نتائجها وإعداد حصيلة نهائية، فضلا عن البحث عن أي تهديدات متبقية واستهدافها.

ولم يعلن الجيش حصيلة للقتلى أو الخسائر الناجمة عن الضربات، كما لم يحدد الجماعات التي قال إن قواته استهدفتها.