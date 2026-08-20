أثار تشييد أبراج للاتصالات في ساحات عامة بأحياء مختلفة من العاصمة الموريتانية نواكشوط اعتراض سكان وتدخل السلطات المحلية في بعض الحالات، بينما قال مصدر إن ممثلين لإحدى الشركات قدموا للسلطات وثائق قالوا إنها تسمح بإقامة أحد الأبراج في ساحة عامة.

وتفاجأ سكان في منطقة كرفور بأعمال تشييد برج للاتصالات داخل ساحة عامة، وقال مصدر ل”صحراء ميديا”، إن السكان احتجوا على إقامة البرج وأبلغوا والي نواكشوط الجنوبية.

وأضاف المصدر أن الوالي وجه رسالة إلى وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي للاستفسار عن تشييد البرج في الساحة، قبل أن تأمر السلطات بوقف الأشغال.

كما وضعت رقم هاتف تحت تصرف السكان لإبلاغها في حال استئناف أعمال نصب البرج.

وفي حي بوحديدة التابع لمقاطعة توجنين، بدأ تشييد برج آخر في ساحة عامة غير بعيدة من إحدى المدارس، مما أثار اعتراض سكان الحي.

وقال أحد سكان بوحديدة إن السكان تجمعوا بعد بدء الأشغال وتوجهوا إلى السلطات المحلية للمطالبة بالتدخل، مضيفا أن الوالي طلب منهم تقديم رسالة تظلم، وهو ما قاموا به.

وخلال اليومين الماضيين، أثار النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض إسلكو ولد أبهاه على مواقع التواصل الاجتماعي تشييد برج في ساحة عامة في توجنين.

وقال قسم حزب تواصل في توجنين على فيسبوك إن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وجهت، بعد ساعات من نداء النائب، إنذارا مدته 48 ساعة إلى شركة الاتصالات التي أقامت البرج في الساحة.

وبحسب مصدر، إن أشخاصا قدموا أنفسهم ممثلين للشركة حضروا إلى وزارة الإسكان بعد توجيه الإنذار، وقالوا إن لديهم وثائق صادرة عن وزارة العقارات وأملاك الدولة تسمح بتشييد البرج في الساحة.

ولم يتسن التحقق من هذه الوثائق أو من الجهة التي أصدرت الموافقة على إقامة البرج.

وأجرى مراسل صحراء ميديا رصدًا أوليًا لنحو ستة أبراج في مناطق مختلفة من نواكشوط، قال إنها أقيمت في ساحات عامة.

وسبق للسلطات الموريتانية أن أزالت منشآت من ساحات عامة في نواكشوط، بسبب تشييدها دون إذن أو عدم امتلاك أصحابها الوثائق اللازمة، باعتبار تلك الساحات ذات نفع عام.

وفي 2021 أطلقت الحكومة الموريتانية حملة واسعة لاستعادة المساحات العامة وفتح الشوارع في الأحياء السكنية بالعاصمة، في إطار مساعيها لتنظيم المجال الحضري في نواكشوط.