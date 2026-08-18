أتلفت الوكالة الوطنية النيجيرية لمكافحة المخدرات، الاثنين، نحو 329 ألفاً و866 كيلوغراماً من المواد المخدرة، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 301 مليار نايرا (نحو 222.3 مليون دولار)، تنفيذاً لقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في لاغوس.

وقالت الوكالة إن العملية شملت مخدرات صودرت في قضايا قضائية أغلقت ولم تعد محل طعن، إضافة إلى مضبوطات جرى التخلي عنها.

وشملت الكمية المتلفة 246 ألفاً و864.535 كيلوغراماً صادرتها قيادة الوكالة في لاغوس بين أبريل/نيسان 2025 ومايو/أيار 2026، فيما جاءت الكمية المتبقية، البالغة 83 ألفاً و1.05 كيلوغرام، من مطار مورتالا محمد الدولي وقيادات تينكان وأبابا والقطاع البحري، إلى جانب وحدة عمليات خاصة.

وضمت المضبوطات كوكايين وهيروين وميثامفيتامين وأنواعاً مختلفة من القنب، إضافة إلى الإيفيدرين والترامادول وشراب الكوديين ومواد أفيونية أخرى وأوراق القات.

وقال المدير العام للوكالة محمد بوبا ماروا، خلال مراسم إتلاف المخدرات في منطقة نيفي تاون بمدينة أوجو، إن العملية تعكس عزم نيجيريا على تجفيف موارد شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأضاف أن الاتجار بالمخدرات يرتبط بالجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف العنيف، محذراً المتاجرين والممولين والموزعين من أن القانون سيطالهم.

وأكدت سلطات ولاية لاغوس، إلى جانب الجمارك والبحرية النيجيرية، دعمها للعمليات المشتركة التي تنفذها الوكالة ضد شبكات الاتجار بالمخدرات.