أعلنت القوات المسلحة المالية تحييد ما لا يقل عن 50 مسلحا خلال ضربات نفذتها على بعد نحو 45 كيلومترا شمال شرقي أبيبارا بمنطقة كيدال.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان الأحد، إن معلومات استخباراتية مكّنت من تحديد عدة نقاط تجمع لجماعات مسلحة ووجود بعض مسؤوليها، إضافة إلى عتاد حربي مهم.

وأضافت أن المواقع المحددة استُهدفت بعد تأكيد المعلومات وتقييم الوضع، وأسفرت العملية، وفق حصيلة مؤقتة، عن تحييد مسلحين بينهم قيادات، وتدمير عدد من المعدات الحربية.

وأوضحت أن عمليات المراقبة والاستطلاع تتواصل في المنطقة لتقييم آثار الضربات وإعداد حصيلة نهائية، والبحث عن أي تهديدات متبقية وتحييدها، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار عملية «دوغوكولوكو» التي تنفذها القوات المسلحة المالية بدعم من شركائها.