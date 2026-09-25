أعلن الجيش المالي مقتل عدد من عناصر جماعات مسلحة وتدمير معدات عسكرية في ضربات نفذها شمال قرية داندوغو وشرق مدينة كيدال، وفق بيان لهيئة الأركان العامة للجيش.

وقال الجيش إن الضربات التي نفذها الخميس استهدفت عدة مواقع شمال داندوغو، كانت تضم بين 200 و300 مقاتل، إلى جانب كميات كبيرة من المعدات العسكرية، بحسب تقديراته.

وأضاف أن قواته استهدفت الاثنين موقعين شرق كيدال، بعد تحديدهما كموقعي تجمع لجماعات مسلحة يضمان معدات عسكرية ولوجستية.

وأشار الجيش إلى استمرار عمليات الاستطلاع والمراقبة لتقييم نتائج الضربات وإعداد حصيلة نهائية، وملاحقة أي تهديدات متبقية.