تعطلت معظم أجهزة التصوير بالأشعة المقطعية (سكانير) في عدد من المستشفيات الحكومية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ما دفع مرضى إلى التوجه إلى مركز الاستطباب الوطني لإجراء الفحوص، وسط ضغط متزايد وطوابير انتظار، بحسب مصدر مطلع.

وقال المصدر ل”صحراء ميديا”، إن أجهزة السكانير في مستشفيات بينها مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الصداقة متوقفة منذ نحو ثلاثة أسابيع، مما حال دون تمكين المرضى من إجراء الفحوص فيها.

وأضاف أن تعطل الأجهزة أدى إلى زيادة الضغط على مركز الاستطباب الوطني، الذي أصبح وجهة لمرضى محالين من مستشفيات أخرى، مشيرا إلى أن إجراء الفحص قد يستغرق عدة أيام بسبب كثرة الطلب والانتظار.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المتوقفة تحتاج إلى قطع غيار غير متوفرة في موريتانيا، ويتطلب توفيرها شراءها من الخارج. ولم يتضح ما إذا كانت الجهات المعنية قد تقدمت بطلبات لاقتناء قطع الغيار اللازمة أو موعد عودة الأجهزة إلى الخدمة.