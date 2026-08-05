قررت الرئاسة النيجيرية زيادة رواتب أفراد الجيش بنسب تصل إلى 80 في المائة لصغار الجنود، و30 في المائة لكبار قادة الجيش.

وقالت الرئاسة إن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها سترفع ميزانية الجيش من 485 مليون دولار إلى 678 مليون دولار.

وتأتي هذه الزيادة والحوافز المالية في وقت تواجه فيه نيجيريا تصاعدًا غير مسبوق في هجمات الجماعات المسلحة التابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، إلى جانب تنامي أنشطة قطاع الطرق الذين يعتمدون على اختطاف الأطفال والنساء مقابل طلب فدية للإفراج عنهم.

وأكدت الحكومة النيجيرية أن زيادة الرواتب تندرج ضمن أجندة إصلاح عسكري أوسع أطلقتها حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو، شملت اقتناء تجهيزات ومعدات عسكرية حديثة، إضافة إلى إعلان الرئيس، في يوليو الماضي، زيادة عدد أفراد القوات المسلحة.

ووافق تينوبو على تعزيز قوام الجيش بـ28 ألف جندي، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة وتمكينها من أداء مهامها ومواجهة التهديدات الأمنية بفعالية.

وتواجه الحكومات المتعاقبة في نيجيريا صعوبات في احتواء التهديدات الأمنية وانعدام الأمن في شمال البلاد وشمالها الغربي، رغم زيادة انتشار الجيش وارتفاع الإنفاق العسكري، في وقت تواصل فيه الجماعات المسلحة هجماتها على القوات النظامية وترهيب السكان المحليين.

وقال الرئيس بولا أحمد تينوبو إن إدارته تعطي الأولوية لرعاية الجنود، وتزويد القوات المسلحة بالأسلحة والتقنيات اللازمة لمواجهة التهديدات الأمنية.