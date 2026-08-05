بحثت الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) وشركة كوسموس إنرجي، سبل تسريع تنفيذ مراحل تطوير مشروع الغاز “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA)، وتعزيز التعاون المشترك بما يرفع من الأداء الاقتصادي للمشروع ويعظم عائداته.

جاء ذلك خلال استقبال المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، محمد الأمين ولد الرقاني، وفدا رفيع المستوى من شركة كوسموس إنرجي، برئاسة النائب الأول للرئيس المكلف بالشؤون الخارجية، ويليام تاتل، وبمشاركة النائب الأول للرئيس المسؤول عن أنشطة الشركة في موريتانيا والسنغال، تود نيبروجي، ونائب الرئيس ومدير الشركة في موريتانيا، إسماعيل سيد أحمد.

ووحسب ما نشرت الشركة فقد تناول اللقاء مستوى التقدم المحرز في أبرز الملفات المتعلقة بتطوير مشروع “السلحفاة آحميم الكبير”، مع التركيز على الإجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذ مراحله المختلفة، وتحسين أدائه التشغيلي، وتعزيز القيمة الاقتصادية التي يوفرها لموريتانيا والشركاء في المشروع.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لضمان تنفيذ المشروع وفق الأهداف المرسومة، باعتباره أحد أهم مشاريع الغاز في المنطقة، ودعامة أساسية لتعزيز قطاع الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا.