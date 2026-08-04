ناقش أدباء وباحثون في نواكشوط، مساء الاثنين، كتابا للإعلامي والكاتب محمد عبد الله ممين يتناول أدب الرواية، خلال ندوة نظمها اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وسط تركيز على مضامين العمل وصلته بالثقافة الموريتانية.

وقال ممين إن الكتاب أُنجزت صياغته النهائية قبل اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، مضيفا أن صدوره في ظل أجواء الحرب يمنحه بعدا إضافيا، باعتباره دعوة إلى “صوت العقل لا صوت المدافع”.

وأضاف أن تزامن الندوة مع اليوم العالمي للصداقة بين الشعوب منح الكتاب “دفعة نوعية”، موضحا أن العمل “شبه منزوع الدسم سياسيا” ويركز أساسا على أدب الرواية وقضاياها.

وشارك في الندوة، التي افتتحها الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد جدو خطري، عدد من الأساتذة والباحثين والكتاب الذين قدموا قراءات حول الكتاب، وتناولوا موضوعاته وعلاقته بالثقافة الموريتانية وخصوصياتها.

وقال جدو خطري إن دعم التأليف والنشر يمثل جزءا من جهود الوزارة لتشجيع الإنتاج الفكري والثقافي، مشيرا إلى أن الكتب تساهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق التجارب الإنسانية.

وأضاف أن الثقافة والمعرفة تشكلان عنصرا أساسيا في بناء الدولة الحديثة، وأن دعم الإبداع وصون التراث من بين مكونات المسار التنموي في موريتانيا.

من جهته، قال نائب رئيس جهة نواكشوط بيروك محمد الأمين بيروك إن الأدب ظل عبر التاريخ أحد روافد حفظ الهوية الوطنية والتعبير عن الوعي الجماعي للمجتمعات.

وثمن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أحمد ولد الوالد دعم وزارة الثقافة للكتاب والأدباء، مؤكدا أهمية مواصلة مواكبة الحركة الأدبية والثقافية في البلاد.

واختتمت الندوة بتكريم عدد من الأدباء والروائيين تقديرا لإسهاماتهم في المجال الثقافي، بحضور مسؤولين ومنتخبين ومثقفين.