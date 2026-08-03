أعلن الدرك الوطني الموريتاني، الاثنين، تفكيك شبكة تنشط في استيراد وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف سبعة أشخاص، بينهم المشتبه به الرئيسي في تزويد الشبكة، في عملية أمنية نفذت شمال البلاد بالتنسيق بين عدة وحدات.

وقال الدرك، في بيان، إن العملية نفذتها كتيبة ازويرات، ممثلة في فرقتي ازويرات وافديرك، بالتنسيق مع كتيبة نواكشوط رقم (1) ممثلة في فرقة البحوث القضائية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن ضبط 7.5 كيلوغرام من راتنج القنب الهندي (الحشيش)، و1.349 كيلوغرام من الكوكايين عالي النقاء، و3200 قرص من المؤثرات العقلية، بينها أقراص بريغابالين وإكستازي، إلى جانب مصادرة نحو 14 مليون أوقية قديمة وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع “الثريا”.

ووفقا للبيان، تشير المعطيات الأولية إلى أن كمية الكوكايين المضبوطة كانت عالية النقاء ومعدة للخلط بمواد أخرى قبل توزيعها، بما يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة للتداول.

وقال الدرك إن العملية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات الأمنية لملاحقة شبكات التهريب.