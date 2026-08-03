انطلقت، اليوم الاثنين، الدورة التكميلية لامتحان شهادة الباكلوريا في موريتانيا، بمشاركة 6639 مترشحًا.

وقالت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إن المترشحين يتوزعون على 35 مركزًا في مختلف ولايات البلاد، بينها ثمانية مراكز في ولايات نواكشوط الثلاث.

وأضافت الوزارة أن مسابقة دخول ثانويات الامتياز انطلقت بالتزامن مع الدورة التكميلية للباكلوريا، بمشاركة 9048 مترشحًا.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان تنظيم الامتحانات في أفضل الظروف، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.