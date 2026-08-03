أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الأحد، حصيلة التكفل الصحي بالمرضى المعوزين على مستوى المستشفيات الوطنية والجهوية، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يوليو 2026.

وأوضحت معطيات الوزارة تسجيل 3806 تكفلًا صحيًا خلال الفترة، بينها 3527 تكفلًا لمرضى الفشل الكلوي، شملت 1873 حصة تصفية، و1463 إجراءً طبيًا، و191 وصفة طبية.

وعلى مستوى المؤسسات الاستشفائية، قدم مركز الاستطباب الوطني 105 تكفلًا صحيًا، بينها 18 عملية جراحية، و84 فحصًا طبيًا، و3 استشارات، فيما سجل مركز استطباب الشيخ زايد 83 تكفلًا صحيًا، والمستشفى الجهوي بالنعمة 36 تكفلًا صحيًا، ومستشفى الصداقة 34 تكفلًا صحيًا.

كما أجرى المركز الوطني لأمراض القلب 4 عمليات خلال الفترة، شملت عمليتي قلب مفتوح، وعملية بمنظار الشرايين، وأخرى بمنظار قسطرة القلب، فيما سجل المستشفى الجهوي بأطار 17 فحصًا طبيًا.