كشف تقرير للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية استمرار العجز المطري في أجزاء واسعة من الشريط الزراعي والرعوي في موريتانيا منذ بداية موسم الأمطار، محذرًا من تأثيره على الأنشطة الزراعية والرعوية، رغم توقعات بتحسن التساقطات خلال الأسبوعين المقبلين مع استمرار النشاط المطري في جنوب البلاد.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من الأول من مايو إلى 23 يوليو 2026، أن الأمطار تركزت في الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية، حيث سجلت كيدي ماغه وكوركول ولبراكنه ولعصابه والحوض الشرقي أعلى المجاميع المطرية، إذ تجاوزت محليًا 150 إلى 180 مليمترًا، بينما ظلت معظم مناطق الوسط والشمال أقل استفادة، ولم تتجاوز التساقطات فيها 20 مليمترًا، مع ضعف كبير أو انعدام للأمطار في أجزاء من آدرار وتيرس زمور وإنشيري وشمال تكانت.

وأشار التقرير إلى أن مقارنة الموسم الحالي بالفترة نفسها من عام 2025 أظهرت عجزًا مطريًا يتراوح بين 10 و40 مليمترًا في أجزاء واسعة من الشريط الزراعي والرعوي، وبلغ محليًا 60 إلى 100 مليمتر، فيما تجاوز 150 مليمترًا في بعض المناطق الواقعة بين كوركول ولعصابه والحوض الغربي، مقابل فوائض محدودة في أجزاء من كيدي ماغه وجنوب كوركول وجنوب شرق الحوض الشرقي.

وأضاف أن استمرار نقص الأمطار خلال الثلاثين يومًا الماضية أدى إلى ضعف رطوبة التربة وتأخر أو تعثر إنبات بعض المحاصيل، فضلاً عن تسجيل حالات فشل في عمليات البذر أو الحاجة إلى إعادة البذر في بعض المناطق، ما يثير مخاوف بشأن مردودية الموسم إذا استمر العجز.

ورغم ذلك، قال التقرير إن المؤشرات المناخية لا تزال إيجابية، مع تمركز الجبهة المدارية شمال موقعها المعتاد في غرب إفريقيا، بما يعزز تدفق الرطوبة نحو موريتانيا ويرفع فرص استمرار الأمطار خلال الأسابيع المقبلة.

وتتوقع الهيئة استمرار النشاط المطري خلال الأسبوعين المقبلين في الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية، خصوصًا على امتداد وادي نهر السنغال والمناطق الحدودية مع مالي، مع احتمال امتداد محدود للتساقطات نحو بعض مناطق الوسط، بينما يرجح أن تبقى المناطق الشمالية الأقل استفادة، بالتزامن مع استمرار درجات الحرارة القصوى فوق معدلاتها الطبيعية في معظم أنحاء البلاد.