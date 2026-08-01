انتشلت فرق خفر السواحل الموريتانية، الجمعة، جثة شاب توفي غرقًا بمدينة نواذيبو، كما تمكنت في وقت لاحق من إنقاذ شخص آخر تعرض للغرق قبالة شاطئ “كبانو”.

وقال الخفر في بيان إن المتوفى، الحسين ولد خيارهم، من مواليد نواذيبو عام 1996، كان يسبح رفقة زملائه في منطقة غير مخصصة للسباحة وبعيدة عن نقاط وجود وسائل الإنقاذ، قبل أن يفارق الحياة غرقًا.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل تدخلت مساء الجمعة بعد تلقي مركز العمليات نداءات استغاثة من مواطنين بشأن شخص يواجه خطر الغرق قبالة شاطئ “كبانو”، حيث تمكنت من انتشاله وإعادته إلى الشاطئ في حالة صحية جيدة.

ودعا خفر السواحل المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالسباحة في المناطق المخصصة والمجهزة بوسائل الإنقاذ، خاصة مع ارتفاع الإقبال على الشواطئ خلال فصل الصيف.

كما حث على الإبلاغ عن حالات الغرق أو المخاطر المرتبطة بها عبر الرقم الأخضر 105 لتسهيل سرعة التدخل.