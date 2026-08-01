قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد بلال مسعود، الجمعة، إن استمرار مسار الحكم يمثل “خيارًا وطنيًا واستراتيجيًا” يهدف إلى مواصلة الإصلاحات واستكمال المشاريع التنموية، معتبرًا أن حصيلة السنوات السبع الماضية أرست، وفق تعبيره، أسس الاستقرار وعززت ثقة الشركاء في موريتانيا.

وجاءت تصريحات ولد بلال خلال افتتاح فعاليات ينظمها الحزب لإحياء الذكرى السابعة لتنصيب الرئيس محمد ولد الغزواني، حيث اعتبر أن المرحلة الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات هيكلية وإطلاق مشاريع كبرى رغم ما وصفه بالتحديات الأمنية والصحية والاقتصادية التي شهدها الإقليم والعالم.

وأضاف أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، مع الإقرار باستمرار التحديات واتساع تطلعات المواطنين، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل تسريع وتيرة التنمية.

كما دعا رئيس الحزب أعضاء تشكيلته السياسية إلى التركيز على عرض ما وصفه بالحقائق والإنجازات للرأي العام، والعمل بروح المسؤولية والوحدة، والابتعاد عن خطابات الكراهية والتجاذبات السياسية التي قال إنها لا تخدم المصلحة الوطنية.