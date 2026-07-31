سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا نموا بنحو 30 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023، لتتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، وفق ما أعلن سفير المغرب في نواكشوط حميد شبار، الخميس.

وقال شبار، خلال حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المغربي، إن المغرب عزز مكانته كأول مورد أفريقي لموريتانيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا في قطاعات متعددة.

وأضاف أن الاستثمارات المغربية في موريتانيا تشمل الاتصالات والمحروقات والبنوك والإسمنت والصيد البحري والزراعة ومواد البناء، إلى جانب مشاريع وشراكات قيد التنفيذ في مجالات الطاقة والفلاحة والتعدين والصناعة.

وأشار السفير إلى أن التعاون الثنائي يشمل أيضا مشاريع للربط الكهربائي والغازي، إضافة إلى الربط الطرقي والبحري والرقمي والجوي، معتبرا أن هذه المشاريع تعكس توجها نحو بناء شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأكد شبار أن العلاقات الموريتانية المغربية شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما متزايدا، تُرجم بتبادل مكثف للزيارات الرسمية، والاستعداد لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.

كما تطرق إلى التعاون في مجال التعليم والتكوين، موضحا أن المغرب يخصص أكثر من 300 منحة سنويا للطلبة الموريتانيين، وأن عدد خريجي الجامعات والمعاهد المغربية من الأطر الموريتانية يناهز 30 ألفا في مختلف التخصصات.