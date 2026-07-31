قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب إن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع المغرب، مشيدا بما وصفه بالديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت تصريحات ديوب خلال احتفال أقامته السفارة المغربية في باماكو، الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة المالية ودبلوماسيين.

ونقل الوزير، باسم السلطات المالية، تهانيه إلى العاهل المغربي، متمنيا للمغرب مزيدا من السلام والازدهار.

وأشار ديوب إلى أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المالي-المغربي، التي عقدت مؤخرا، أسفرت عن توقيع 21 اتفاقا قانونيا، معتبرا أنها عكست زخما جديدا في التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الصحة والزراعة والطاقة والأمن وفك العزلة عن المناطق الداخلية.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي أصبح يحتل موقعا محوريا في العلاقات بين البلدين، مشيدا بنتائج المنتدى الأول للأعمال المالي-المغربي، الذي جمع مئات رجال الأعمال من الجانبين بهدف تعزيز الشراكة والاستثمار.

وأكد وزير الخارجية المالي وجود تقارب في مواقف البلدين بشأن قضايا السلام والأمن واحترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي، معربا عن تقدير بلاده للدعم المغربي لجهود مالي وتحالف دول الساحل في مكافحة الإرهاب.

وقال ديوب إن تنامي العلاقات مع المغرب يعكس توجه السلطات المالية نحو بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتعاون متبادل المنفعة مع مختلف شركائها