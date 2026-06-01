أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، يوم الاثنين في ولاية كوركل جنوبي موريتانيا، برنامجا تنمويا موجها لدعم البلديات وتعزيز التنمية المحلية، يتضمن توفير معدات وآليات زراعية وخدمية لصالح عدد من بلديات الولاية، وفق ما أعلنته المندوبية.

وقالت المندوبية إن البرنامج يشمل توزيع 62 سيارة ثلاثية العجلات، و13 جرارا زراعيا، و13 آلة للبذر، إضافة إلى 10 مطاحن للحبوب وتمويل إنشاء خمسة مخازن للحبوب، في إطار جهود تستهدف دعم الأنشطة الزراعية وتحسين الخدمات المحلية.

وأوضح المندوب العام لـ”تآزر” سيد ولد مولاي الزين، خلال حفل إطلاق البرنامج بمدينة كيهيدي، أن كلفة مكونات البرنامج المتعلقة بالمعدات والآليات الزراعية تبلغ نحو 200 مليون أوقية قديمة، مضيفا أن تدخلات المندوبية في الولاية شملت كذلك مشاريع ومنشآت في قطاعي الصحة والتعليم بكلفة تقارب 400 مليون أوقية قديمة.

ويأتي البرنامج ضمن مساع حكومية لدعم التنمية المحلية في المناطق الداخلية وتحسين وسائل الإنتاج والخدمات الأساسية، في ولاية يعتمد جزء كبير من سكانها على الأنشطة الزراعية والرعوية.

وعلى هامش الزيارة، عقد المندوب العام اجتماعا مع المنتخبين المحليين في الولاية لبحث أبرز التحديات التنموية والخدمية التي تواجه البلديات، وتعهد بمتابعة القضايا المرتبطة بقطاعه وإحالة المطالب الأخرى إلى الجهات الحكومية المختصة للنظر فيها.