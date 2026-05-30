أنقذ خفر السواحل الموريتاني أمس الجمعة، قاربا يحمل 223 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية، قادما من غامبيا (بانجول).

وقالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، في إيجاز نشرته، إن ركاب القارب يتوزعون بين 120 شخصا من السنغال، بينهم 15 امرأة و16 قاصرا، و84 شخصا من غامبيا، بينهم امرأة واحدة و16 قاصرا، و13 شخصا من غينيا كوناكري، بينهم 5 نساء و3 قاصرين، إضافة إلى شخص واحد من مالي، وشخص واحد من بوركينا فاسو، وشخص واحد من نيجيريا، و3 أشخاص من كوت ديفوار.

وأضافت الوزارة أن السلطات تعاملت مع المهاجرين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في وقت يتزايد فيه إقبال قوارب الهجرة على الانطلاق من دول غرب أفريقيا لعبور المحيط الأطلسي نحو سواحل جزر الكناري الإسبانية، مرورا بالمياه الإقليمية الموريتانية.