توج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، منهياً انتظارًا دام 22 عامًا، وذلك دون انتظار الجولة الأخيرة من الموسم، عقب تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث (1-1) يوم الثلاثاء.

وجاء تتويج “المدفعجية” مستفيدًا من تعثر مانشستر سيتي، الذي كان بحاجة إلى الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة حتى الجولة الأخيرة، حيث أضاع الفريقان فرصة تقليص الفارق مع أرسنال الذي يتصدر بفارق خمس نقاط قبل نهاية الموسم.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من بورنموث بقيادة مدربه أندوني إيراولا، حيث تقدم الفريق بهدف في الدقيقة 39 عبر اللاعب إيلي جونيور كروبي بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة قوية في الزاوية العليا لمرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

وسبق هدف بورنموث عدد من المحاولات لمانشستر سيتي، من بينها تسديدة لجيريمي دوكو تصدى لها الحارس بيتروفيتش، وهدف أُلغي لأنتوان سيمينيو بداعي التسلل، إضافة إلى فرصة خطيرة لهداف الفريق إرلينغ هالاند تم التصدي لها قبل خط المرمى.

وفي الشوط الثاني، كثّف مانشستر سيتي ضغطه، إلا أن بورنموث كان الأكثر خطورة في بعض الفترات، حيث ارتطمت كرة برأس ريان بالقائم، قبل أن يتصدى دوناروما لمحاولات أخرى، فيما عاد هالاند ليُسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، تبددت آمال مانشستر سيتي في ملاحقة أرسنال، في وقت رجحت فيه تقارير استمرار الغموض بشأن مستقبل المدرب بيب غوارديولا مع الفريق، رغم تتويجه بلقبين محليين هذا الموسم.