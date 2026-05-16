وقعت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، اتفاقا جديدا مع اتحادية التجارة لمراجعة أسعار المواد الغذائية الأساسية، تضمن خفض سعر السكر، والإبقاء على سعر الأرز المحلي دون تغيير، مقابل زيادة طفيفة في أسعار القمح والزيت الغذائي، بحسب بيان للوزارة.

وقالت الوزارة إن الاتفاق ينص على تحديد سعر السكر عند 260 أوقية قديمة للكيلوغرام، مع تثبيت سعر الأرز الموريتاني عالي الجودة عند 290 أوقية قديمة للكيلوغرام، بينما تقرر رفع سعر القمح إلى 140 أوقية قديمة للكيلوغرام، والزيت الغذائي إلى 655 أوقية قديمة للتر.

وأضافت الوزارة أن مراجعة الأسعار جاءت في ظل “تطورات الأحداث في الشرق الأوسط” وتأثيرها على الأسواق الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتأمين، مؤكدة أن اتحادية التجارة تعهدت بضمان استمرار التموين وانسيابية الإمدادات “مهما كانت الظروف الدولية”.

وذكرت الوزارة أن عملية إعداد الاتفاق شملت مختلف الفاعلين في سلسلة التوزيع، من موردين وتجار جملة ونصف جملة وتجزئة.

وأكدت وزارة التجارة والسياحة أنها ستواصل المتابعة اليومية للأسعار والمخزون ووضعية التموين في الأسواق.