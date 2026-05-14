أعادت سوريا، اليوم الخميس، فتح سفارتها في العاصمة المغربية الرباط، كما أكدت دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، خلال زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني.

وقال وزير الخارجية السوري، في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة، إن دمشق تدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتعتبره “نقطة تحول” في مسار البحث عن حل سياسي دائم.

وخلال مراسم رسمية جرت بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أشرف الشيباني على إعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في الرباط، من خلال رفع العلم السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية.

وقال البيان إن زيارة الشيباني، وهي الأولى له إلى المغرب على رأس وفد رسمي، تهدف إلى إعطاء “دفعة قوية جديدة” للعلاقات بين البلدين.

كما أشاد الوزير السوري بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس والحفاظ على هويتها الثقافية، مؤكداً دعم بلاده للجهود المغربية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.