Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 14 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

سوريا تعيد فتح سفارتها بالرباط وتؤكد دعمها لمغربية الصحراء

محمد الهادي

أعادت سوريا، اليوم الخميس، فتح سفارتها في العاصمة المغربية الرباط، كما أكدت دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، خلال زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني.

وقال وزير الخارجية السوري، في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة، إن دمشق تدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، وتعتبره “نقطة تحول” في مسار البحث عن حل سياسي دائم.

وخلال مراسم رسمية جرت بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أشرف الشيباني على إعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في الرباط، من خلال رفع العلم السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية.

وقال البيان إن زيارة الشيباني، وهي الأولى له إلى المغرب على رأس وفد رسمي، تهدف إلى إعطاء “دفعة قوية جديدة” للعلاقات بين البلدين.

كما أشاد الوزير السوري بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس والحفاظ على هويتها الثقافية، مؤكداً دعم بلاده للجهود المغربية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة